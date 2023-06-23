Дубцова объяснила, почему звезды стесняются «Фабрики звезд»
Российская певица Ирина Дубцова в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, почему некоторые выпускники проекта «Фабрика звезд» стесняются участия в нем.
По ее мнению, у стесняющихся «Фабрики звезд» артистов не получилось показать себя.
«Меня поражает такой момент: многие стесняются того, что вышли из этого замечательного проекта. Я не могу понять, почему. Наверное, стесняются те, у кого не получилось, они не хотят вспоминать», — отметила она.
Дубцова уточнила, что до сих пор благодарна «Фабрике звезд» за то, что она дала удачный старт и первых поклонников.
Ранее певица Зара рассказала в интервью с журналисткой Лаурой Джугелией, как попала на программу «Фабрика звезд». По ее словам, попасть на пробы в «Фабрику звезд» она смогла со второго раза благодаря продюсеру Виктору Дробышу.