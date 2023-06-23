Названа сумма заработка Анны Седоковой на продаже одежды

Раскрыта сумма заработка певицы Анны Седоковой на продаже вещей под собственным брендом La Story. Соответствующий финансовый отчет опубликован на сайте Rusprofile.

Известно, что в ассортименте упомянутой марки представлены верхняя одежда, платья и футболки, а также костюмы и толстовки дизайна самой исполнительницы. Стоимость товаров варьируется от 2500 до 25 тысяч рублей. Знаменитость открыла данную компанию в 2016 году.

По информации Rusprofile, выручка марки La Story составила 18 миллионов рублей за 2022 год.