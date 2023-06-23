Поклонники Шатунова попросили назвать его именем сквер в центре Москвы

Фанаты певца Юрия Шатунова попросили депутата Госдумы Дмитрия Гусева помочь назвать именем артиста сквер в центре Москвы. Об этом сообщает News.ru.

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23 июня в 17:00 в сквере, который предлагают назвать в честь Шатунова, пройдет мероприятие его памяти. Площадка находится в Центральном административном округе города Москвы в Мещанском районе около дома № 15 по улице Трубной напротив дома № 2 на Цветном бульваре.

«Жители и гости нашего города были бы счастливы увековечить имя любимого деятеля культуры в виде сквера, который находится в самом сердце города Москвы», — уточняется в обращении.

Юрий Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет.