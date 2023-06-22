Шепелев с сыном уехал на отдых в Армению
Телеведущий Дмитрий Шепелев заявил, что уехал со своим сыном Платоном в Армению. Об этом сообщает Dni.ru.
Как ранее рассказывал телеведущий, у них с сыном есть традиция путешествовать в разные места. В этот раз они выбрали Армению.
«Умотали на несколько дней вдвоем, сменили картинку», – рассказал Шепелев.
Шепелев также добавил, что в новой для себя стране отец и сын провели несколько дней, за которые успели посмотреть достопримечательности и прикоснуться к другой культуре. При этом фотографий с сыном Шепелев показывать не стал. По его словам, он не заставляет своего ребёнка фотографироваться, поэтому поклонники практически не знают, как выглядит его сын.
Ранее стало известно, что Шепелев трудится над образовательным телепроектом, который планирует вести.