Шепелев с сыном уехал на отдых в Армению

Как ранее рассказывал телеведущий, у них с сыном есть традиция путешествовать в разные места. В этот раз они выбрали Армению.

Шепелев также добавил, что в новой для себя стране отец и сын провели несколько дней, за которые успели посмотреть достопримечательности и прикоснуться к другой культуре. При этом фотографий с сыном Шепелев показывать не стал. По его словам, он не заставляет своего ребёнка фотографироваться, поэтому поклонники практически не знают, как выглядит его сын.