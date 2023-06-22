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Мизулина призвала отменить выступление Темниковой в Санкт-Петербурге

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала отменить выступление певицы Елены Темниковой в Санкт-Петербурге на «Алых парусах». Соответствующее заявление она опубликовала у себя в Telegram-канале.

Мизулина призвала отменить выступление Темниковой в Санкт-Петербурге
© РИА Новости

Мизулина указала, что Темникова выступала против России, осуждая СВО на Украине. По ее мнению, выступление в Санкт-Петербурге является попыткой певицы «вернуться всеми возможными способами».

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«Думаю, что организаторы обратят внимание на эту ситуацию и не допустят подобного», — написала Мизулина.

Выступление Темниковой запланировано на 24 июля. Она исполнит песни в рамках праздника выпускников «Алые паруса». При этом пользователи интернета просят отменить ее концерт из-за критики РФ и отъездом в Португалию.

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