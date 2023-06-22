Волочкова пообещала устроить шоу на выпускном дочери, куда ее не позвали

Анастасия Волочкова предположила, что ее экс-супруг и дочь намеренно хотят причинить ей много боли
Балерина Анастасия Волочкова, которая не получила пригласительный на выпускной своей дочери Ариадны, в разговоре с Woman.ru пообещала устроить шоу на мероприятии.
"Моя дочь носит мою фамилию, она не Вдовина, а Волочкова. И меня же лишают возможности прийти на этот выпускной. Они хотят причинить мне боль, но мне невозможно причинить больше боли, чем причинили уже. Устроили коалицию! Они меня увидят еще. Я такое шоу устрою, поверьте мне!" - возмутилась Волочкова.
Она предположила, что ее бывший супруг Игорь Вдовин заплатил организаторам, чтобы ее не пустили на выпускной. По словам Волочковой,
Ариадна считает, что квартира балерины, которую ей купил олигарх Сулейман Керимов, принадлежит ей. Однако, убеждена Волочкова, это несправедливо, так как она подарила своим родителям жилье в 18 лет. Ариадна пригласила на выпускной своего отца Игоря Вдовина и его супругу Елену Николаеву. Отмечается, что у каждого выпускника было три билета, и девочка решила не звать мать на мероприятие.
Ранее Волочкова упрекнула бывшего мужа в отсутствии интереса к дочери.