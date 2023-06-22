Волочкова пообещала устроить шоу на выпускном дочери, куда ее не позвали

"Моя дочь носит мою фамилию, она не Вдовина, а Волочкова. И меня же лишают возможности прийти на этот выпускной. Они хотят причинить мне боль, но мне невозможно причинить больше боли, чем причинили уже. Устроили коалицию! Они меня увидят еще. Я такое шоу устрою, поверьте мне!" - возмутилась Волочкова.