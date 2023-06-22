Ивлеева рассказала о депрессии из-за переезда в Москву

"И слезы были, и истерики, и депрессии. Но это вопрос терпения и желания. Не бывает такого, что вы смените привычное место жительство и все станет комфортным. Это надо перебороть и понять, стоят ли ваши цели того. И я поняла, что возвращаться на исходную точку не хочу", - поделилась телеведущая.