Ивлеева рассказала о депрессии из-за переезда в Москву
Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева призналась в Telegram-канале, что столкнулась с депрессией после переезда в Москву.
Ивлеева рассказала, что первое время в Москве ей было очень тяжело. Блогерша работала хостес за низкую заработную плату. По словам телеведущей, ей не хватало денег на комфортную жизнь. В тот период ей приходилось звонить матери и просить о финансовой поддержке.
"Помню звонила маме, плакалась. Говорила, как мне было сложно. Что я не заработала всех тех денег сразу, о которых мечтала и хотела. Это был момент сомнения. А правильно ли я сделала? Зачем я приехала?" - рассказала звезда.
Ивлеева отметила, что в тот период находилась "на сломе" и ей хотелось вернуться обратно.
"И слезы были, и истерики, и депрессии. Но это вопрос терпения и желания. Не бывает такого, что вы смените привычное место жительство и все станет комфортным. Это надо перебороть и понять, стоят ли ваши цели того. И я поняла, что возвращаться на исходную точку не хочу", - поделилась телеведущая.
Ивлеева переехала в Москву в 2015 году. В 2016-м она приняла участие в реалити-шоу "Можно все", а в 2017-м стала ведущей программы "Орел и решка. Перезагрузка".
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