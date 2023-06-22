Поклонник певицы Ava Max ударил ее по лицу прямо на сцене. Ролик появился в соцсетях. На видео заметно, как фанат подходит к артистке и неожиданно бьет ее по лицу во время концерта в Лос-Анджелесе. Звезда решила закончить выступление, после чего покинула сцену.

Через некоторое время Ava Max вышла на связь в в Twitter и сообщила, что получила травму глаза.

"Он ударил меня так сильно, что поцарапал мне глаз изнутри. Он больше никогда не придет на шоу. Спасибо фанатам за то, что они были впечатляющими сегодня вечером в Лос-Анджелесе!" - поделилась она.