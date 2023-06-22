Фанат ударил по лицу певицу Ava Max на ее концерте в Лос-Анджелесе
Поклонник певицы Ava Max ударил ее по лицу прямо на сцене. Ролик появился в соцсетях. На видео заметно, как фанат подходит к артистке и неожиданно бьет ее по лицу во время концерта в Лос-Анджелесе. Звезда решила закончить выступление, после чего покинула сцену.
Через некоторое время Ava Max вышла на связь в в Twitter и сообщила, что получила травму глаза.
"Он ударил меня так сильно, что поцарапал мне глаз изнутри. Он больше никогда не придет на шоу. Спасибо фанатам за то, что они были впечатляющими сегодня вечером в Лос-Анджелесе!" - поделилась она.
Инцидент произошел всего через несколько дней, как в певицу Биби Рексу бросили телефон на концерте. 19 июня в сети появился видеоролик, на котором фанат бросил в артистку гаджет. 27-летний Николас Мальванья был арестован и обвинен в нападении, а также домогательствах. В результате нападения поклонника Рекса получила травму — на лице певицы образовалось несколько синяков. По словам Мальванья, он бросил телефон в звезду ради забавы.