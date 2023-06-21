Шляпу Майкла Джексона продадут на аукционе во Франции

Шляпу Майкла Джексона, с которой он выступал на концерте, где впервые исполнил «лунную походку», выставят на торги в Париже 26 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

В агентстве напомнили, что речь идет о концерте 25 марта 1983 года в честь 25-летия лейбла Motown. На нем Джексон исполнял свой хит Billie Jean с легендарным танцевальным движением. Шляпу, которую намерены выставить на торги певец перед началом номера бросил в дальний конец сцены.