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Шляпу Майкла Джексона продадут на аукционе во Франции

Шляпу Майкла Джексона, с которой он выступал на концерте, где впервые исполнил «лунную походку», выставят на торги в Париже 26 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

Шляпу Майкла Джексона продадут на аукционе во Франции
© globallookpress.com

В агентстве напомнили, что речь идет о концерте 25 марта 1983 года в честь 25-летия лейбла Motown. На нем Джексон исполнял свой хит Billie Jean с легендарным танцевальным движением. Шляпу, которую намерены выставить на торги певец перед началом номера бросил в дальний конец сцены.

Стоимость лота оценивают в 60-100 тысяч евро. Его представит аукционный дом Lemon Auction и компания Artp ges.

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