В Москве отменили концерт Animal Jazz

Концерт группы Animal Jazz, который должен был пройти 15 июля на дизайн-заводе «Флакон» в Москве, отменен. Об этом RT сообщили организаторы фестиваля Summer Sound.

«Администрация дизайн-завода запретила проводить выступление Animal ДжаZ после призывов признать группу иноагентом», — сообщили там.

Организаторы фестиваля отметили, что «Флакон» не является организатором концерта.

Согласно данным Telegram-канала SHOT, концерты Animal Jazz также отменили и во всех остальных городах России, где они должны были пройти, в том числе в Санкт-Петербурге.