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В Москве отменили концерт Animal Jazz

Концерт группы Animal Jazz, который должен был пройти 15 июля на дизайн-заводе «Флакон» в Москве, отменен. Об этом RT сообщили организаторы фестиваля Summer Sound.

В Москве отменили концерт Animal Jazz
© РИА Новости

«Администрация дизайн-завода запретила проводить выступление Animal ДжаZ после призывов признать группу иноагентом», — сообщили там.

Организаторы фестиваля отметили, что «Флакон» не является организатором концерта.

Согласно данным Telegram-канала SHOT, концерты Animal Jazz также отменили и во всех остальных городах России, где они должны были пройти, в том числе в Санкт-Петербурге.

Ранее общественники из организации «Зов народа» обратились в СК и Минкульт с требованием признать участников Animal Jazz иноагентами из-за их антироссийских высказываний и публичной поддержки Украины. В частности, коллектив называл Россию «токсичной» и в знак протеста исполняли песню «Без бою» украинской группы «Океан Эльзы».

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