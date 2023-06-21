В Москве отменили концерт Animal Jazz
Концерт группы Animal Jazz, который должен был пройти 15 июля на дизайн-заводе «Флакон» в Москве, отменен. Об этом RT сообщили организаторы фестиваля Summer Sound.
«Администрация дизайн-завода запретила проводить выступление Animal ДжаZ после призывов признать группу иноагентом», — сообщили там.
Организаторы фестиваля отметили, что «Флакон» не является организатором концерта.
Согласно данным Telegram-канала SHOT, концерты Animal Jazz также отменили и во всех остальных городах России, где они должны были пройти, в том числе в Санкт-Петербурге.
Ранее общественники из организации «Зов народа» обратились в СК и Минкульт с требованием признать участников Animal Jazz иноагентами из-за их антироссийских высказываний и публичной поддержки Украины. В частности, коллектив называл Россию «токсичной» и в знак протеста исполняли песню «Без бою» украинской группы «Океан Эльзы».