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Распутина прокомментировала слитый в интернет разговор с дочерью

Певица Маша Распутина в беседе с «Московским комсомольцем»

Распутина прокомментировала слитый в интернет разговор с дочерью
© РИА Новости

прокомментировала слитый в интернет разговор с младшей дочерью Марией. Артистка заявила, что не знает, кто выложил запись, назвав его «мерзопакостным существом».

Ранее Telegram-канал «Неопра, блин!» опубликовал разговор Распутиной с 22-летней дочерью, в котором певица высказывалась категорически против возлюбленного Марии. Главной причиной негативной реакции звезды стала национальность мужчины, его возраст и работа. В своих высказываниях Распутина не стеснялась в выражениях, оскорбляя избранника дочери.

«Откуда я знаю, кто слил эту запись в Интернет? На дворе — 21 век, время расцвета информационных технологий и искусственного интеллекта! Могут взять две или три разные записи и скомпоновать в одну! Кто взломал телефон моей дочери, я действительно не знаю. Ясно одно: это сделало мерзопакастное существо!» — сказала певица.

Комментируя свои слова в разговоре с дочерью, Распутина отметила, что Марии еще рано думать о женихах. По мнению певицы, она должна «сначала чему-то научиться, потом начать трудиться и только потом о женихах заводить разговор».

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