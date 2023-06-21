Распутина прокомментировала слитый в интернет разговор с дочерью

«Откуда я знаю, кто слил эту запись в Интернет? На дворе — 21 век, время расцвета информационных технологий и искусственного интеллекта! Могут взять две или три разные записи и скомпоновать в одну! Кто взломал телефон моей дочери, я действительно не знаю. Ясно одно: это сделало мерзопакастное существо!» — сказала певица.