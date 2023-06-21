Распутина прокомментировала слитый в интернет разговор с дочерью
Певица Маша Распутина в беседе с «Московским комсомольцем»
прокомментировала слитый в интернет разговор с младшей дочерью Марией. Артистка заявила, что не знает, кто выложил запись, назвав его «мерзопакостным существом».
Ранее Telegram-канал «Неопра, блин!» опубликовал разговор Распутиной с 22-летней дочерью, в котором певица высказывалась категорически против возлюбленного Марии. Главной причиной негативной реакции звезды стала национальность мужчины, его возраст и работа. В своих высказываниях Распутина не стеснялась в выражениях, оскорбляя избранника дочери.
«Откуда я знаю, кто слил эту запись в Интернет? На дворе — 21 век, время расцвета информационных технологий и искусственного интеллекта! Могут взять две или три разные записи и скомпоновать в одну! Кто взломал телефон моей дочери, я действительно не знаю. Ясно одно: это сделало мерзопакастное существо!» — сказала певица.
Комментируя свои слова в разговоре с дочерью, Распутина отметила, что Марии еще рано думать о женихах. По мнению певицы, она должна «сначала чему-то научиться, потом начать трудиться и только потом о женихах заводить разговор».