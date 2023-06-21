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На бывшего жениха Волочковой написали в полицию из-за огромного долга

На бывшего жениха Анастасии Волочковой предпринимателя Дмитрия Дюрана написали заявление в полицию. Как сообщает Telegram-канал Baza, мужчина занял приличную сумму денег, однако не спешит их возвращать.

На экс-избранника Волочковой написали заявление в полицию
© Соцсети

Бизнесмен является основателем бренда «Family Dessert», который занимается производством десертов в России и за рубежом. В конце осени 2022 года «кондитерский король» решил расширить свое предприятие и найти на это средства. Деньги ему согласилась дать предпринимательница из Екатеринбурга — 1,5 млн рублей под процент. Довериться Дюрану она решила по двум причинам. Ее убедили отзывы, которым предприниматель исправно платит, а также качество десертов, которые регулярно берет ее семья.

Однако после нескольких платежей Дмитрий перестал возвращать долг и просто пропал. Женщина решила обратиться в полицию, которая назначила проверку. Выяснилось, что она не единственная пострадавшая — в картотеках московских судов нашлось шесть разных исков к Дюрану. Все они о взыскании сумм по договорам займа.

Напомним, что Волочкова заявила о свадьбе с Дюраном в конце прошлого года — мероприятие должно было пройти в Лапландии в конце января, однако праздник не состоялся. Позднее танцовщица призналась, что все придумала и бракосочетания пока не планируется.

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