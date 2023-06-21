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На экс-избранника Волочковой написали заявление в полицию

На бывшего избранника российской танцовщицы Анастасии Волочковой написали заявление в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На экс-избранника Волочковой написали заявление в полицию
© соцсети

Предприниматель Дмитрий Дюран — основатель бренда «Family Dessert», занимающегося производством десертов в России и за рубежом. Некоторое время Анастасия Волочкова называла его своим женихом. В конце ноября 2022 года он занял у екатеринбургской бизнесвумен 1,5 млн руб. под проценты.

После нескольких платежей Дюран перестал возвращать проценты и пропал. Женщина обратилась в полицию, по факту заявления назначена проверка. Известно, что в картотеках московских судов есть шесть разных исков к Дюрану, все они — о взыскании сумм по договорам займа.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что не намерена помогать другому бывшему возлюбленному, банщику Сергею Кузнецову. Его арестовали на два месяца после нанесения побоев жене.

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