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Юлия Пересильд ответила на вопрос о наличии зависимости от соцсетей

Актриса Юлия Пересильд опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) наличие зависимости от социальных сетей.

Пересильд заявила, что у нее нет зависимости от социальных сетей
© РИА Новости

Пересильд объяснила, что у нее нет зависимости, однако ей нравится вести соцсети. Она рассматривает их как площадки, на которых может рассказывать о своих интересах, новых проектах, своем благотворительном фонде и себе самой.

«Вообще это какое-то прямое общение со зрителем. Это всегда интересно», — поделилась звезда.

Пересильд получила наибольшую известность после выхода фильма «Вызов». Лента является первой художественный картиной, снятой на борту Международной космической станции (МКС). Актриса побывала в космосе вместе с режиссером проекта Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма. Картина вышла в прокат 20 апреля и за две недели собрала более 1 млрд рублей.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

В июне Пересильд представила фильм в Китае.

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