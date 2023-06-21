Певица Татьяна Маркова рассказала, как пережила смерть сына

«Приехала скорая помощь. Мои близкие и родные люди сидели в соседней комнате — ждали, что же скажут врачи. Моя Лерочка плакала и говорила: «Если моя мама умрет, то я тоже умру». Все взрослые у нее в тот момент спросили: «Почему, Лерочка?» «А потому, что у нас одно сердце на двоих», — ответила моя дочь. Это то, что мне помогло выстоять, возродиться», — поделилась звезда.