Певица Татьяна Маркова рассказала, как пережила смерть сына
Певица Татьяна Маркова рассказала в беседе с mk.ru, что тяжело переживала смерть сына Александра.
По словам Марковой, после потери сына ей казалось, что больше в ее жизни ничего нет. Тогда артистка приняла решение уехать из Москвы на родину в Волгоград, чтобы «зализывать раны». Пережить кончину близкого помогла ей дочь Валерия. Девушка была рядом в трудную минуту.
Маркова вспомнила, как у нее случился сердечный приступ.
«Приехала скорая помощь. Мои близкие и родные люди сидели в соседней комнате — ждали, что же скажут врачи. Моя Лерочка плакала и говорила: «Если моя мама умрет, то я тоже умру». Все взрослые у нее в тот момент спросили: «Почему, Лерочка?» «А потому, что у нас одно сердце на двоих», — ответила моя дочь. Это то, что мне помогло выстоять, возродиться», — поделилась звезда.
Сын Марковой умер в 2012 году после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Маркова призналась, что четыре года пыталась вернуться к нормальной жизни. В 2016 году она вернулась в Москву, так как ждала рождение первой внучки Виктории. «В тот момент я окончательно поняла, что нужно жить дальше. Нужно жить внуками», — заявила артистка.