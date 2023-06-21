$84.23+0.2592.07+0.28

Наргиз Закирова жестко отреагировала на концерт Ирины Дубцовой в Ташкенте

Узбекская певица Наргиз Закирова, который запретили въезд в Россию до 2072 года, жестко отреагировала на анонс концерта российской исполнительницы Ирины Дубцовой в Ташкенте. Об этом сообщается в Telegram-канале StarHit.

Наргиз жестко отреагировала на концерт Ирины Дубцовой в Ташкенте
© ТАСС

Закирова опубликовала фото афиши выступления Дубцовой, которое должно состояться 25 июня, и написала: «Чего вся эта ****** в Ташкент прется». Позже исполнительница удалила свой пост.

В октябре прошлого года Наргиз возмутилась, увидев на одной из улиц города баннеры с афишей концерта Филиппа Киркорова.

«Понаехали, *****», — прокомментировала исполнительница выступление певца.

Артист, в свою очередь, заявил, что недавно Наргиз сама хотела улучшить с ним отношения: «Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится».

Ранее депортированная из России Наргиз выставила на продажу свою песню.

1
Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители