Наргиз жестко отреагировала на концерт Ирины Дубцовой в Ташкенте

Узбекская певица Наргиз Закирова, который запретили въезд в Россию до 2072 года, жестко отреагировала на анонс концерта российской исполнительницы Ирины Дубцовой в Ташкенте. Об этом сообщается в Telegram-канале StarHit.

Закирова опубликовала фото афиши выступления Дубцовой, которое должно состояться 25 июня, и написала: «Чего вся эта ****** в Ташкент прется». Позже исполнительница удалила свой пост.

В октябре прошлого года Наргиз возмутилась, увидев на одной из улиц города баннеры с афишей концерта Филиппа Киркорова.

«Понаехали, *****», — прокомментировала исполнительница выступление певца.

Артист, в свою очередь, заявил, что недавно Наргиз сама хотела улучшить с ним отношения: «Наргиз, чтобы материться, даже голосовые связки не нужны. А чтобы в сторону того, перед кем еще вчера заискивала, лебезила, и совесть не пригодится».