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Певица Виктория Дайнеко сообщила о многолетней борьбе с аутоиммунным заболеванием

Победительница пятого сезона музыкального телешоу «Фабрика звезд» Виктория Дайнеко сообщила, что уже десять лет борется с аутоиммунным заболеванием. Эту тему певица затронула, говоря в социальных сетях о своей очередной «беременности».

Дайнеко сообщила о многолетней борьбе с аутоиммунным заболеванием
© ТАСС

Дайнеко заявила, что из-за этого недуга у нее периодически отекает низ живота. По этой причине, по словам певицы, время от времени и появляются слухи о ее якобы интересном положении.

«Дорогие мои, иногда вы можете этим человека и обидеть. Уже как десять лет я переживаю аутоиммунную проблему, и это способствует отекам в районе живота и сложностям со спортом (часто занятия провоцируют обострения)», — написала она.

Певица согласилась, что порой выглядит как женщина, находящаяся на четвертом-пятом месяце беременности. Однако поделать с этим, по словам Дайнеко, она ничего не может.

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