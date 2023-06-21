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Популярный рэпер позволил 13-летней дочери сделать ему татуировку

Популярный американский рэпер Колсон Бэйкер, более известный как Machine Gun Kelly, позволил своей 13-летней дочери Кейси сделать ему татуировку. Соответствующие кадры появились на его странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Рэпер Колсон Бэйкер позволил 13-летней дочери сделать ему татуировку
© @machinegunkelly

На размещенном снимке артист запечатлен сидящим в кресле напротив дочери, которая держит в руках тату-машинку и наносит на запястье отца новый рисунок. При этом видно, что родственники улыбаются. По словам Бэйкера, у Кейси начались каникулы, поэтому он привез ее на ежегодный фестиваль рок-музыки во Франции.

Поклонники оценили поступок звезды в комментариях под публикацией. «Мне очень нравятся ваши отношения с ребенком, вы, определенно, хороший отец», «Многие родители забывают, что и сами были детьми. Как жаль, что это происходит», «Эта прекрасная девочка заслужила такого хорошего отца!», «Такое можно увидеть только во сне», — высказались они.

Ранее американская актриса Меган Фокс вышла в свет вместе с возлюбленным, рэпером Machine Gun Kelly, в откровенном наряде. 37-летняя звезда «Трансформеров» появилась на публике в обществе избранника в облегающем асимметричном кроп-топе белого цвета, под которым не было бюстгальтера.

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