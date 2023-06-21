Диана Арбенина рассказала о травме после падения с лестницы
Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала о травме, которую получила после падения с лестницы. По ее словам, ее едва не парализовало. Арбенина получила перелом отростков позвоночника.
Инцидент произошел в мае, когда она порадовала бас-гитариста коллектива Сергея Макарова ягодами.
«Он сидел один в студии и сводил какую-то песню. И я понесла ему черешню. Однако упала с крыльца, вся черешня рассыпалась. Я попыталась встать, но не смогла», — поделилась артистка в эфире «Авторадио».
После падения исполнительница едва не потеряла сознание. Из-за полученной травмы ей пришлось перенести выступления группы, которые были запланированы на июнь.