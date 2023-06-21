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Внук Веры Алентовой женился на актрисе из сериала "Триггер"

Актер Андрей Гордин, сын Юлии Меньшовой и внук Веры Алентовой, официально покинул ряды холостяков. Избранницей 25-летнего артиста стала 27-летняя Мария Кукушкина, известная по ролям в "Триггере" и "Контейнере".

Внук Веры Алентовой женился на актрисе из сериала "Триггер"
© rg.ru

Пара встречается почти четыре года, о свадьбе стало известно совсем недавно. Гордин и Кукушкина не стали обращаться к услугам агентств и сами организовали всю церемонию. В частности, актер еще в середине мая искал через соцсети фотографа на торжество.

Судя по кадрам, пара расписалась скромно в районном ЗАГСе. Утром перед церемоний Гордин выложил трогательное фото Кукушкиной и подписал его, что женится. Затем в соцсетях актера появился и кадр со свадьбы.

Мария Кукушкина фото не выкладывала, а Юлия Меньшова опубликовала снимок своей мамы и указала в соцсетях, что та очень хорошо выглядит.

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