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Моргенштерна* оштрафовали за слово «ура» без маркировки иноагента

Савеловский районный суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей рэпера Алишера Моргенштерна* (признан в России иностранным агентом) за отсутствие маркировки иностранного агента в социальных сетях. Как сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом РФ в список иностранных агентов), среди этих постов были сообщения, которые не несут в себе политического содержания.

Моргенштерна* оштрафовали по статье о нарушении закона об иноагентах
© ТАСС

«Привет», «Оч красивые фотки в инсту (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской — прим. ред.) закинул посмотрите плиз», «ура!» — раскрывается содержание трех не промаркированных постов.

В ходе заседания адвокат рэпера Александр Никитин настаивал, что Моргенштерн* делал эти посты не из России, и потому наказывать рэпера за них нельзя. Представительница Роскомнадзора утверждала, что, когда гражданину инкриминируют бездействие, правонарушение фиксируют по месту регистрации, а не фактического пребывания.

Монеточку* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Напомним, рэпер попал в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента 6 мая 2022 года. В обосновании включения в список указано «осуществление политической деятельности», а в сведениях об иностранных источниках — израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd и Украина.

Моргенштерн* уехал из России еще до начала спецоперации — после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что музыкант может быть связан с торговлей наркотиками. Какое-то время рэпер жил в ОАЭ, а после перебрался в Израиль.

*Признан физическим лицом, выполняющим функции иноагента

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