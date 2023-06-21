33-летний певец-мошенник Чхве Сон-Бон покончил с собой

Южнокорейский певец, звезда шоу «Корея ищет таланты» Чхве Сон-Бон, ранее притворявшийся раковым больным, покончил с собой. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заключение полиции Сеула.

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33-летнего исполнителя нашли мертвым в Сеуле в его квартире 20 июня 2023 года. Перед смертью он загрузил на свой YouTube-канал запись со словами «Я искренне извиняюсь перед всеми за мою глупую ошибку».

Чхве Сон-Бон стал известен в 2011 году, когда его талантливое исполнение композиции Nella Fantasia Эннио Морриконе не оставило равнодушным поп-звезду Джастина Бибера. До мировой известности Чхве Сон-Бон, сирота и самоучка, работал поденщиком.