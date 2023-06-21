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Фигуристка Дробязко прокомментировала решение Сейма Литвы лишить ее гражданства

Участница пяти Олимпиад, призер чемпионата мира по фигурному катанию Маргарита Дробязко прокомментировала решение литовских властей лишить ее гражданства.

Фигуристка Дробязко прокомментировала решение Сейма Литвы лишить ее гражданства
© Российская Газета

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите Нильсен рассказала СМИ о том, что из-за участия в ледовых шоу Татьяны Навки в России запущена процедура лишения Маргариты Дробязко гражданства страны.

Дробязко прокомментировала эту информацию.

"Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня в принципе по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев", - сказала Дробязко "Матч ТВ".

51-летняя Дробязко родилась в Москве, но выступала за сборную Литвы в танцах на льду в паре с Повиласом Ванагасом. На счету пары бронза чемпионата мира и участие в пяти Олимпиадах.

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