Фигуристка Дробязко прокомментировала решение Сейма Литвы лишить ее гражданства

"Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня в принципе по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев", - сказала Дробязко "Матч ТВ".