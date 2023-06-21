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Рэпера Моргенштерна оштрафовали на 40 тыс. руб. по статье о нарушении закона об иноагентах

Савеловский суд столицы оштрафовал на 40 тыс. руб. рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) по статье об отсутствии маркировки, необходимой для иностранных агентов. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.

Моргенштерна оштрафовали по статье о нарушении закона об иноагентах
© ТАСС

«Признать Моргенштерна виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.34 КоАП РФ, и назначить ему наказание в размере 40 тыс. руб.», - сказала судья Марина Арсеньева.

Монеточку* оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Протокол на исполнителя составили в Роскомнадзоре - в ведомстве заметили, что Моргенштерн не поставил плашку о выполнении функций иностранного агента в трех постах в Telegram.

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