Моргенштерна оштрафовали по статье о нарушении закона об иноагентах

Савеловский суд столицы оштрафовал на 40 тыс. руб. рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) по статье об отсутствии маркировки, необходимой для иностранных агентов. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.