Моргенштерна оштрафовали по статье о нарушении закона об иноагентах

Рэпера Моргенштерна оштрафовали на 40 тыс. руб. по статье о нарушении закона об иноагентах
Савеловский суд столицы оштрафовал на 40 тыс. руб. рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) по статье об отсутствии маркировки, необходимой для иностранных агентов. Об этом сообщает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.
«Признать Моргенштерна виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.34 КоАП РФ, и назначить ему наказание в размере 40 тыс. руб.», - сказала судья Марина Арсеньева.
Протокол на исполнителя составили в Роскомнадзоре - в ведомстве заметили, что Моргенштерн не поставил плашку о выполнении функций иностранного агента в трех постах в Telegram.