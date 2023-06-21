Отар Кушанашвили раскритиковал Кучеру за оскорбление Вайкуле

Журналист Отар Кушанашвили раскритиковал Оскара Кучеру за оскорбительное высказывание в адрес Лаймы Вайкуле. В эпизоде своего YouTube-шоу «Каково?» он осудил актера за оскорбление певицы.

© КАКОВО?!/YouTube

«Спившаяся гнида? Старичок, она не пьет. Да это камертон вкуса, камертон достоинства», — отметил Кушанашвили.

Также журналист обвинил Кучеру в двойных стандартах. Он напомнил телеведущему, что у его младшего ребенка имеется паспорт США. Кушанашвили высмеял слова Кучеры о том, что из-за гражданства страны его сын Марк «может путешествовать по миру без виз».

15 июня Оскар Кучера в личном блоге раскритиковал Лайму Вайкуле после слов артистки о сносе памятников российским воинам в Латвии.

«Тварь, забывшая свою историю, стареющая спившаяся гнида Вайкуле рассуждает о том, что памятники Пушкину, а также советским воинам надо было снести в начале 90х...» — высказался актер.