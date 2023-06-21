Super: дочь балерины Волочковой  позвала на выпускной мачеху

Скандальная ситуация с выпускным дочери известной балерины Анастасии Волочковой получила продолжение. Ариадна пригласила на мероприятие своего папу Игоря Вдовина и его супругу Елену Николаеву, пишет издание Super. Ранее стало известно, что саму Волочкову не позвали. При этом сообщается, что каждому ученику выдавали только три билета на выпускной. Волочкова позвонила в лицей и потребовала у руководства другое распределение билетов.

© volochkova_art/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

"Моя золотая, я мама Ариадны Волочковой. Она носит мою фамилию. Я вам говорю, как должны быть распределены билеты, - я, Анастасия Волочкова, Игорь Вдовин, Тамара Вдовина - бабушка. Три билета!.. Вы мне говорите, что у нее два-три места, что туда приедет папа Ариши, его семья. А я? Я же мама!", - заявила артистка.

Представитель школы заверила Волочкову, что можно написать заявление на получение дополнительного билета. Этим вопросом займется специальная комиссия. Волочкова добавила, что она - скромный человек и может посидеть на ступеньках или постоять в очереди за билетом.

"Мне деньги платят, чтобы я приходила на мероприятия! Вы забываете, что я - Анастасия Волочкова", - указала балерина.