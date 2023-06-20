Певец Стас Михайлов ликвидирует свое предприятие с многомиллионной выручкой
Стас Михайлов, один из самых популярных и высокооплачиваемых российских исполнителей, закрывает свое ООО "Творческая мастерская Стаса Михайлова". Об этом стало известно Telegram-каналу "Звездач".
ООО было зарегистрировано в 2011 году в Москве с уставным капиталом в 10 000 рублей, его основной специализацией значится деятельность в области искусства и организации развлечений.
Отмечено, что за 2021 год прибыль компании Михайлова составила 685 000 рублей, при выручке в 5 859 000 рублей.
По мнению наблюдателей, такое соотношение певца не устроило, и он решил закрыть ООО - сейчас фирма находится в процессе ликвидации.