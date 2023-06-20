Рассказавшая о секс-вечеринках Тилля Линдеманна блогер сообщила об угрозах

По словам Шикс, на её почту пришло письмо с угрозами от юристов, которые представляют интересы Линдеманна. При этом девушка подтвердила, что намерена повторить свои показания.

«Со своей стороны я знаю, что говорю только правду. Я бы повторила все это в суде. Мне все равно, что будет дальше», – заявила она.

Напомним, что ранее Шикс сообщила, что бывший кастинг-директор Rammstein Алена Макеева приглашала её и ещё одну девушку встретиться с Линдеманном на одном из концертов. После этого девушек привели в комнату, где уже находилось несколько других женщин. По словам Шикс, в этой комнате Макеева принуждала её употреблять алкоголь. В какой-то момент девушке рассказали, что скоро комнату должен посетить Линдеманн, чтобы «выбрать с кем ему заняться сексом». Отметим, что эти показания – не первые подобные обвинения против Линдеманна.