Муж звезды «Беспринципных» задолжал почти 5,5 миллионов рублей за ЖКХ

Муж звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной — Андрей Гацунаев — задолжал почти 5,5 миллионов рублей за неоплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

На прошлой неделе, 16 июня, Гацунаева с пакетиком наркотических веществ задержали сотрудники ДПС. Тогда же товарищество собственников недвижимости «Дом на Ефремова» подало на него в суд с требование возместить 3,5 миллиона рублей.

При этом это стало вторым иском от товарищества. Первый на сумму в размере почти двух миллионов рублей Гацунаев недавно проиграл, подав апелляцию. Заседание по нему назначено на 17 июля.