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Муж звезды «Беспринципных» задолжал почти 5,5 миллионов рублей за ЖКХ

Муж звезды сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной — Андрей Гацунаев — задолжал почти 5,5 миллионов рублей за неоплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Муж звезды «Беспринципных» задолжал почти 5,5 миллионов рублей за ЖКХ
© РИА Новости

На прошлой неделе, 16 июня, Гацунаева с пакетиком наркотических веществ задержали сотрудники ДПС. Тогда же товарищество собственников недвижимости «Дом на Ефремова» подало на него в суд с требование возместить 3,5 миллиона рублей.

При этом это стало вторым иском от товарищества. Первый на сумму в размере почти двух миллионов рублей Гацунаев недавно проиграл, подав апелляцию. Заседание по нему назначено на 17 июля.

Речь идет о недвижимости Гацунаева на улице Ефремова, дом №19, где располагается элитный жилой комплекс Knightsbridge, цены на квартиры в котором стартуют от 300 миллионов рублей. Обвиняемый там имеет сразу четыре объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс на две тысячи квадратных метров, два машиноместа по 14 «квадратов» и одной кладовкой на 18 квадратных метра. Ежемесячный платеж за них составляет свыше 347 тысяч рублей. При этом Гацунаев, начиная с июля 2022 года, не оплачивал счета, чем обеспечил себе задолженность и начисление пени.

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