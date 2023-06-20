Екатерина Волкова рассказала о своих источниках дохода

«Я работала легально всегда, а не только после скандалов с Лерчек, Еленой Блиновской (блогершам предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах — прим. «Газеты.Ru») и т.д. У меня есть ИП. Есть бухгалтер, юрист. Короче, все по-взрослому», — заявила актриса.