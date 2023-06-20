Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова рассказала о своих источниках дохода
Актриса Екатерина Волкова рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что не получает нормированную заработную плату.
Волкова объяснила, что получает деньги за каждую смену в кино и за каждый сыгранный спектакль. Также звезда получает доход с рекламы в социальных сетях. Актриса уточнила, что исправно платит налоги.
«Я работала легально всегда, а не только после скандалов с Лерчек, Еленой Блиновской (блогершам предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах — прим. «Газеты.Ru») и т.д. У меня есть ИП. Есть бухгалтер, юрист. Короче, все по-взрослому», — заявила актриса.
Волкова наиболее известна по роли Веры в сериале «Воронины». В фильмографии звезды более 27 проектов. Среди них – «СуперИвановы», «Любовь лечит», «Понять. Простить», «Ералаш», «Кто в доме хозяин?», «Сквозь розовые очки».
Помимо кино и театра Волкова также принимала участие в телешоу «Форт Боярд», «Самый умный», «Уральские пельмени», «Пусть говорят», «Десять миллионов», «Танцы со звездами», «Кто хочет стать миллионером?».
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