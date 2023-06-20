Никас Сафронов рассказал о холодной встрече с сыном-итальянцем

Художник Никас Сафронов рассказал в беседе с изданием «Абзац» о отношениях с сыном Стефано, который живет в Лондоне.

Сафронов признался, что у него ухудшились отношения с сыном после развода с женой. Художник объяснил, что увиделся со Стефано только через 9 лет после расставания с бывшей супругой Франчески Вендрамин. Однако их встреча прошла холодно. Сафронов хотел обнять сына, но тот предпочел соблюдать дистанцию.

Сафронов отметил, что в детстве Стефано был душевным и теплым, но теперь изменился из-за менталитета другой страны.

«Формальным стал, понимаете? Теряется. Они живут по-другому. Это не наше», — поделился художник.

Стефано Сафронов родился в Италии в 1992 году в браке художника и итальянки Франчески Вендрамин. Звезда отметил, что его сын владеет несколькими языками — английским, итальянским, французским, японским и китайским. Сафронов отметил, что на данный момент Стефано приступил к изучению русского.