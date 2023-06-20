Заявившая о вечеринках Линдеманна блогерша пожаловалась на запугивания

Заявившая о секс-вечеринках лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна блогерша и участница «Следующей топ-модели Германии» Кайла Шикс пожаловалась на запугивания со стороны адвокатов музыканта. Об этом сообщает Spiegel.

© Kayla Shyx/YouTube

21-летняя Шикс 4 июня рассказала, что после концерта Rammstein к ней и ее спутнице подошла экс-организаторка вечеринок группы Алена Макеева и пригласила присоединиться к Линдеманну. Ситуацию девушка называла «очень страшной». Позже девушка рассказала, что на связь с ней вышли адвокаты рокера — «крупная и известная берлинская юридическая фирма».

По словам девушки, ее «запугивают» .

«Со своей стороны, я знаю, что говорю только правду. Я бы повторила это снова в суде, мне плевать, что меня ждет», — сказала она.

Шикс утверждает, что подверглась сексуальному насилию еще в 17-летнем возрасте и потому намерена открыто говорить о насилии.

Это одна из причин, почему в своем новом видео она обращается ко всем жертвам сексуального насилия и подбадривает их. Не стоит пугаться и делиться опытом. Это единственный способ изменить общество. Но теперь она хочет вернуться к нормальной жизни.

Ранее сообщалось, что россиянка Алена Макеева, работавшая кастинг-директором рок-группы Rammstein, не знает о своем статусе фигурантки уголовного дела, возбужденного против фронтмена Тилля Линдеманна.