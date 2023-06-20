Стала известна новая схема заработка Лерчек

Что ни новость о супругах-блогерах Чекалиных, то очередной скандал. Валерию и Артема, на днях давших свое первое интервью после заведения уголовного дела, подозревают в новой схеме заработка, которую они ухитрились провернуть при отсутствии доступа в Интернет и, соответственно, к соцсетям. По данным Telegram-канала Shot, Лерчек и ее муж платят сотни тысяч рублей за рекламу своих БАДов в сторис блогерши-миллионницы, используя рекламную схему под кодовым названием «через друзей» Их продукцию теперь пиарит Алина Акилова (3,8 млн подписчиков в запрещённой инсте), на дне рождения которой Чекалины были замечены за несколько дней до появления первой сторис.