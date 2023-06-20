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Отмененный концерт «Би-2» в Казахстане состоится

«Отмененный» ранее концерт российской рок-группы «Би-2» в Семее (Казахстан) состоится в назначенную дату. Об этом сообщает агентство «КазТАГ».

Отмененный концерт «Би-2» в Казахстане состоится
© РИА Новости

«Официально — да!» — подтвердили проведение концерта организаторы.

Ранее акимат города Семея заявил об отмене концерта группы «Би-2».

«В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы «Би-2», запланированный 21 июня в многофункциональном культурно-спортивном комплексе «Арена», отменяется», — объяснили представители площадки.

В ответ казахстанцы напомнили, что группа намерена перевести все вырученные средства в фонд помощи пострадавшим от крупного пожара в области Абай.

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