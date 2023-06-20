Отмененный концерт «Би-2» в Казахстане состоится
«Отмененный» ранее концерт российской рок-группы «Би-2» в Семее (Казахстан) состоится в назначенную дату. Об этом сообщает агентство «КазТАГ».
«Официально — да!» — подтвердили проведение концерта организаторы.
Ранее акимат города Семея заявил об отмене концерта группы «Би-2».
«В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы «Би-2», запланированный 21 июня в многофункциональном культурно-спортивном комплексе «Арена», отменяется», — объяснили представители площадки.
В ответ казахстанцы напомнили, что группа намерена перевести все вырученные средства в фонд помощи пострадавшим от крупного пожара в области Абай.
Газета.Ru: главные новости