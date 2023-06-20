Отмененный концерт «Би-2» в Казахстане состоится

«В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы «Би-2», запланированный 21 июня в многофункциональном культурно-спортивном комплексе «Арена», отменяется», — объяснили представители площадки.