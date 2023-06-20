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Регина Тодоренко рассказала о планах поехать на Украину

Актриса и телеведущая Регина Тодоренко ответила на вопрос подписчика, планирует ли посетить родную Одессу. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) звезда рассказала о своих планах.

Тодоренко рассказала о планах поехать на Украину
© РИА Новости

«Да, конечно», — отреагировала Тодоренко на вопрос.

Регина Тодоренко родилась в Одессе, она училась в школе №22, которую окончила с отличием. Звезда «Орла и решки» с детства мечтала стать актрисой, но семья была против выбора такой профессии, поэтому она поступила в Национальный морской университет на факультет транспортного сервиса. Однако Регина Тодоренко не окончила его, телеведущая уехала в Киев, где стала студенткой театрального вуза.

В 2007-м Тодоренко работала ведущей телеконкурса «Золотая десятка», где ее заметили продюсеры украинской «Фабрики звезд 2» и пригласили в проект, в котором она дошла до финала и впоследствии стала солисткой группы Real O. В 2014-м она покинула коллектив и прошла кастинг на место ведущей популярного шоу «Орел и решка», став позднее одной из главных звезд проекта.

Сейчас в Одессе проживают родные артистки, в том числе ее родители.

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