Киркоров сделал сыну подарок на 10 миллионов рублей

Певец Филипп Киркоров воспитывает двух наследников — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. В конце июня мальчику исполнится 11 лет, и в честь радостного события состоится пышное торжество.

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Также Киркоров признался, что исполнится и мечта сына. Так, Мартин некоторое время назад увлекся дизайном одежды. На эту мысль его натолкнула и вдохновила Алла-Виктория. Наследник Филиппа стал рисовать эскизы и показывать их ему. Певец оценил талант мальчика и решил помочь ему реализовать себя в мире моды. В свой день рождения Мартин представит первую коллекцию одежды, которую создал вместе с профессиональным дизайнером Аникой Керимовой.

Женщина заявила, что у мальчика есть вкус и большое будущее в дизайне. Коллекция Мартина обошлась его отцу довольно в крупную сумму.

«На создание ушло более десяти миллионов рублей. Я сразу решила, что она должна быть в сегменте люкс. Все наряды — уникальные, много ручной работы, вышивки. Исполнить каждый рисунок очень непросто», — отметила Керимова в беседе со «Стархитом».