Киркоров сделал сыну подарок на 10 миллионов рублей

Филипп Киркоров порадовал сына подарком на сумму 10 миллионов рублей
Певец Филипп Киркоров воспитывает двух наследников — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина. В конце июня мальчику исполнится 11 лет, и в честь радостного события состоится пышное торжество.
Также Киркоров признался, что исполнится и мечта сына. Так, Мартин некоторое время назад увлекся дизайном одежды. На эту мысль его натолкнула и вдохновила Алла-Виктория. Наследник Филиппа стал рисовать эскизы и показывать их ему. Певец оценил талант мальчика и решил помочь ему реализовать себя в мире моды. В свой день рождения Мартин представит первую коллекцию одежды, которую создал вместе с профессиональным дизайнером Аникой Керимовой.
Женщина заявила, что у мальчика есть вкус и большое будущее в дизайне. Коллекция Мартина обошлась его отцу довольно в крупную сумму.
«На создание ушло более десяти миллионов рублей. Я сразу решила, что она должна быть в сегменте люкс. Все наряды — уникальные, много ручной работы, вышивки. Исполнить каждый рисунок очень непросто», — отметила Керимова в беседе со «Стархитом».
По словам дизайнера, в работе над коллекцией принимала участие и сестра Марина. Алла-Виктория хорошо рисует, поэтому некоторые предметы гардероба были созданы по мотивам ее работ. Киркоров полностью контролировал процесс создания коллекции, но серьезных вмешательств не делал.