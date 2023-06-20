Волочкова захотела открыть свою сеть школ балета

Волочкова намерена открыть свою сеть школ балета
Балерина Анастасия Волочкова желает открыть свою школу балета. Об этом артистка рассказала порталу «А теперь внимание!».
По словам знаменитости, она хочет обучать детей балету.
«Знаете, я училась в ВШЭ, защитила дипломную работу по теме „Создание сети творческой школы Анастасии Волочковой в регионах Российской Федерации“. Я могу быть лидером этого движения, но считаю, что это никогда сделать не поздно, а сейчас я хочу быть на сцене», — поведала Волочкову.
При этом Анастасия отметила, что не собирается запускать никаких онлайн-курсов.
«Я не хочу запускать никакие курсы, никого учить. Давать советы — последнее дело. Просто вы поймите, меня учили такие мэтры нашего искусства, что лучше, чем они преподавать не могу, а хуже не хочу», — объяснила звезда.
Сейчас Волочкова хочет заниматься своей карьерой, а сеть школ балерина намерена открыть в будущем. При этом знаменитость уверена, что она уже вдохновляет детей своим творчеством.