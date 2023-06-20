Волочкова захотела открыть свою сеть школ балета

«Знаете, я училась в ВШЭ, защитила дипломную работу по теме „Создание сети творческой школы Анастасии Волочковой в регионах Российской Федерации“. Я могу быть лидером этого движения, но считаю, что это никогда сделать не поздно, а сейчас я хочу быть на сцене», — поведала Волочкову.