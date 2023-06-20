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Волочкова намерена открыть свою сеть школ балета

Балерина Анастасия Волочкова желает открыть свою школу балета. Об этом артистка рассказала порталу «А теперь внимание!».

Волочкова захотела открыть свою сеть школ балета
© соцсети

По словам знаменитости, она хочет обучать детей балету.

«Знаете, я училась в ВШЭ, защитила дипломную работу по теме „Создание сети творческой школы Анастасии Волочковой в регионах Российской Федерации“. Я могу быть лидером этого движения, но считаю, что это никогда сделать не поздно, а сейчас я хочу быть на сцене», — поведала Волочкову.

При этом Анастасия отметила, что не собирается запускать никаких онлайн-курсов.

«Я не хочу запускать никакие курсы, никого учить. Давать советы — последнее дело. Просто вы поймите, меня учили такие мэтры нашего искусства, что лучше, чем они преподавать не могу, а хуже не хочу», — объяснила звезда.

Сейчас Волочкова хочет заниматься своей карьерой, а сеть школ балерина намерена открыть в будущем. При этом знаменитость уверена, что она уже вдохновляет детей своим творчеством.

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