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Актер из сериала «Маргоша» потерял из-за мошенника почти 13 млн рублей

Актер Дмитрий Полесюк, известный зрителям по сериалу «Маргоша», отдал мошеннику почти 13 млн рублей при покупке квартиры в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Актер из сериала «Маргоша» потерял из-за мошенника почти 13 млн рублей
© Kinopoisk.ru

По информации канала, 40-летний артист решил приобрести собственное жилье в столице и искал подходящие варианты. В это время ему написал неизвестный, который представился менеджером по недвижимости и предложил свои услуги по оформлению необходимых документов.

Полесюк не заподозрил возможного обмана и когда подобрал для себя квартиру, передал аферисту 12,8 млн рублей, чтобы тот занялся оформлением покупки. Некоторое время злоумышленник связывался с актером и утверждал, что работа над документами идет, однако позднее перестал выходить на связь. Тогда Полесюк понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают «менеджера».

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Дмитрий Полесюк снимался в сериале «Маргоша» с 2009 по 2011 год — там он сыграл роль бармена. Сейчас он занимает должность директора торговой фирмы, которая работает в Московской области.

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