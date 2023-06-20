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В Казахстане отменили концерт «Би-2» из-за пожаров

Власти казахстанского города Семея отменили запланированное выступление российской группы «Би-2». Об этом сообщает ТАСС.

В Казахстане отменили концерт группы «Би-2»
© РИА Новости

Уточняется, что концерт, который должен был состояться 21 июня, был отменен в связи с пожарами на территории региона.

«В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы «Би-2», запланированный 21 июня в многофункциональном культурно-спортивном комплексе «Арена», отменяется», — рассказали на площадке, где должно было состояться мероприятие.

Несколько дней назад в «Би-2» сообщили, что не намерены отменять выступление в Казахстане из-за пожаров в Абайской области. Музыканты объяснили, что полученные средства с концерта направят в фонд пострадавшим в результате трагедии.

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В результате пожара в Абайской области погибли 14 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 12 июня днем общенационального траура по погибшим в лесном пожаре в Абайской области.

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