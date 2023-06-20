В Казахстане отменили концерт группы «Би-2»

Власти казахстанского города Семея отменили запланированное выступление российской группы «Би-2». Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что концерт, который должен был состояться 21 июня, был отменен в связи с пожарами на территории региона.

«В связи с трагическими событиями, случившимися в ходе природных пожаров, а также по многочисленным просьбам общественности области концерт российской музыкальной группы «Би-2», запланированный 21 июня в многофункциональном культурно-спортивном комплексе «Арена», отменяется», — рассказали на площадке, где должно было состояться мероприятие.

Несколько дней назад в «Би-2» сообщили, что не намерены отменять выступление в Казахстане из-за пожаров в Абайской области. Музыканты объяснили, что полученные средства с концерта направят в фонд пострадавшим в результате трагедии.