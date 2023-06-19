В Казахстане призвали отменить концерт «Би-2»

«На днях увидела информацию о том, что в наш город Семей едет группа "Би-2" и намеревается перечислить все собранные средства в помощь пострадавшим. Дело, конечно, благородное, но концерт уже состоится через два дня! Думаю, это будет не корректно по отношению к погибшим», — сказала она.