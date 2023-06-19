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В Казахстане призвали отменить концерт «Би-2»

Детский омбудсмен по области Абай в Казахстане Эльзира Жунусова призвала отменить концерт группы «Би-2» в Семее, запланированный на 21 июня, в связи с трагическими событиями в регионе. Об этом она сообщила Press.kz.

В Казахстане призвали отменить концерт «Би-2»
© ТАСС

Жунусова напомнила, что совсем недавно в области Абай разгорелся сильный пожар, в котором погибли 15 человек. Прощание с последними погибшими прошли вчера, 18 июня.

«На днях увидела информацию о том, что в наш город Семей едет группа "Би-2" и намеревается перечислить все собранные средства в помощь пострадавшим. Дело, конечно, благородное, но концерт уже состоится через два дня! Думаю, это будет не корректно по отношению к погибшим», — сказала она.

Детский омбудсмен отметила, что в Казахстане не прошло и десяти дней с начала общенационального траура из-за трагедии, поэтому концерт «не ко времени». Жунусова выразила уверенность, что организаторы и фанаты «поймут» отмену выступления «Би-2».

«Просто еще не прошла горечь от утраты, шок и боль. Придет время и возобновятся празднества», — заключила она.

«Би-2» планировала передать всю прибыль от концерта в Фонд помощи пострадавшим от лесных пожаров в области Абай.

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