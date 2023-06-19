Чекалины раскрыли свой доход за последние три года

Блогеры Лерчек (Валерия Чекалина) и Артемчек (Артем Чекалин) в интервью Вячеславу Манучарову на YouTube-канале «Эмпатия манучи» сообщили, что за последние три года получили около 11 млрд рублей. По словам Чекалина, 10 млрд блогеры выручили в рамках своего основного бизнеса, еще 1 млрд они заработали продавая фитнесс-марафоны.

Если брать последние три года, у нас выручка под 10 млрд рублей. До всей истории с налогами наш бизнес оценивали в 4 млрд рублей и мы хотели часть бизнеса продать. В рамках продажи фитнес марафонов по подсчетам ФНС у нас получилось еще 1 млрд, — рассказал Чекалин.

Блогеры также признались, что долг перед налоговой в размере 311 миллионов рублей им помог оплатить друг-бизнесмен. Они рассказали, что хотели погасить долг самостоятельно, но из-за уголовного дела им заблокировали все счета.

Артемчек признался, после возбуждения уголовного дела от них отвернулись многие близкие, поэтому найти человека, который бы согласился помочь с погашением такого крупного долга, оказалось еще сложнее. Чекалины также добавили, что им предстоит выплатить еще пени и штраф.