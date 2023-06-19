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Инстасамка вернулась в Россию ради пластики груди

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, вернулась в Россию ради очередной пластической операции. Об этом администраторам Telegram-канала Shot рассказал ее хирург Тимур Хайдаров.

Инстасамка вернулась в Россию ради пластики груди
©  Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Специалист отметил, что 23-летняя исполнительница прилетела в Москву из Дубая, чтобы увеличить размер груди.

«Грудь она делала не у нас, но сейчас мы будем делать бюст чуть пышнее и больше», — уточнил врач в разговоре с журналистами.

Известно, что ранее Хайдаров также дважды менял форму ягодиц знаменитости посредством липофилинга и имплантов.

В апреле Инстасамка заявила, что собирается избавиться от филлеров.

«Я сегодня убираю губы, мне уже не нравится форма, с которой я сейчас, да и им пора на пенсию: два года хожу с ними, в них два разных препарата. Я в прошлый раз не показывала свое лицо без филлеров, в этот раз ждите мое настоящее лицо», — уточнила знаменитость.

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