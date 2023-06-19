Певица Слава рассказала о желании купить яхту

Певица Слава рассказала в Instagram, что хочет купить яхту.

Слава желает сделать на борту своего корабля ресторан для аренды на праздники. Она планирует обустроить помещение комфортно и уютно.

"Представляете, можно выйти на реку и доплыть до Кремля. Есть специальное разрешение, можно просто круглосуточно вертеться, крутиться", - поделилась звезда.

Однако Славу смущают цены на яхты. Она отметила, что нужно отдавать "сумасшедшие деньги" за корабль. По словам артистки, поклонник предлагал ей купить яхту, но та отказалась. Она объяснила, что на тот момент находилась в гражданском браке и не могла принимать такие подарки от других мужчин.

"Идиотка! Но ладно", - пошутила артистка.

Ранее Слава находилась в гражданском браке с инвестором Анатолием Данилицким. В декабре 2022 года она заявила, что рассталась с предпринимателем после 20 лет отношений.