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Блогерша Валерия Чекалина рассказала, откуда взяла деньги на выплату долга налоговой

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) призналась, что ей пришлось взять денежные средства в долг. Об этом она рассказала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

«Деньги взяли в долг у друга, он за нас заплатил. Это один из лучших друзей, наш ангел-хранитель. Он бизнесмен. Сейчас мы ждем сумму штрафов и пеней, которые нужно оплатить — надеемся, это можно сделать с семейного счета», — объяснила блогерша.

Во время интервью Чекалина расплакалась и призналась, что ей тяжело без выхода в интернет и ведения блога. По словам звезды, она искренне сожалеет о случившемся и надеется как можно раньше вернуться к прежней жизни.

«Люблю работать, люблю делиться, а сейчас этой возможности нет. Главное, впредь не совершать таких ошибок. Испытания не даются слабым! Детям мы сказали, что это все розыгрыш, родители в шоке, но поддерживают нас», — отметила она.

В марте Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн руб. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Позже блогеры погасили долг перед налоговой.

Лерчек впервые вышла в свет после суда

Кроме того, Чекалиным предъявили обвинение в отмывании 130 млн руб. По информации следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 млн рублей, чтобы скрыть источник доходов. Суд в качестве меры пресечения запретил Чекалиным пользоваться интернетом и вести блог.

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