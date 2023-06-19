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Алена Водонаева написала заявление в полицию на блогера Андрея Петрова

Ведущая Алена Водонаева обратилась в полицию с заявлением на блогера Андрея Петрова, который обвинил ее в рекламе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Водонаева написала заявление в полицию на блогера Петрова
© РИА Новости

По данным издания, 11 апреля 2023 года в социальных сетях Алена Водонаева опубликовала фотографию с собакой, которую она подписала: «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК Вагнер». По словам ведущей, снимок был сделан во время съемки для проекта «Котодетки». Подпись же должна была привлечь внимание к теме помощи животным.

В мае 2023 года блогер Андрей Петров в своих социальных сетях заявил, что пост Водонаевой является рекламой ЧВК «Вагнер». Якобы ему недавно предложили сделать рекламу организации, приведя в пример ведущую.

Алена Водонаева решила заявить на Андрея Петрова в полицию.

Ранее обещающая убить блогера Жидковского сталкерша написала на него заявление, обвинив его в клевете и организации травли.

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