Водонаева написала заявление в полицию на блогера Петрова

Ведущая Алена Водонаева обратилась в полицию с заявлением на блогера Андрея Петрова, который обвинил ее в рекламе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным издания, 11 апреля 2023 года в социальных сетях Алена Водонаева опубликовала фотографию с собакой, которую она подписала: «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК Вагнер». По словам ведущей, снимок был сделан во время съемки для проекта «Котодетки». Подпись же должна была привлечь внимание к теме помощи животным.

В мае 2023 года блогер Андрей Петров в своих социальных сетях заявил, что пост Водонаевой является рекламой ЧВК «Вагнер». Якобы ему недавно предложили сделать рекламу организации, приведя в пример ведущую.

Алена Водонаева решила заявить на Андрея Петрова в полицию.