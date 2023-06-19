Водонаева написала заявление в полицию на блогера Петрова

Алена Водонаева написала заявление в полицию на блогера Андрея Петрова
Ведущая Алена Водонаева обратилась в полицию с заявлением на блогера Андрея Петрова, который обвинил ее в рекламе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
По данным издания, 11 апреля 2023 года в социальных сетях Алена Водонаева опубликовала фотографию с собакой, которую она подписала: «Мы с Рексом готовимся вступить в ЧВК Вагнер». По словам ведущей, снимок был сделан во время съемки для проекта «Котодетки». Подпись же должна была привлечь внимание к теме помощи животным.
В мае 2023 года блогер Андрей Петров в своих социальных сетях заявил, что пост Водонаевой является рекламой ЧВК «Вагнер». Якобы ему недавно предложили сделать рекламу организации, приведя в пример ведущую.
Алена Водонаева решила заявить на Андрея Петрова в полицию.
Ранее обещающая убить блогера Жидковского сталкерша написала на него заявление, обвинив его в клевете и организации травли.