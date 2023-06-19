Настасья Самбурская рассказала о необычном «подарке» от фаната

Актриса Настасья Самбурская однажды получила необычный "подарок" от поклонника. Об этом она рассказал в своем Instagram.

© samburskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

"Ехала из театра, и в мою машину камень прилетел и попал между крылом и дверью. А у меня при этом открыто было окно, чистое везение", - рассказала звезда.

По словам Самбурской, она не смогла привлечь к ответственности мужчину за его поступок.

"Ему ничего не было. Потому что по закону это не угроза жизни, а хулиганство", - объяснила актриса.

В мае фоне проверок налоговой службы медийных личностей в сети начали распространяться слухи о том, что ИП Самбурской проверят на наличие долгов. Как рассказала звезда, в сети начали распространяться сведения о том, что она ушла из соцсетей из-за возможной проверки налоговой. Однако она вышла на связь с основного аккаунта и опровергла эти домыслы, высмеяв слова хейтеров.