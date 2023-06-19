Настасья Самбурская рассказала о необычном «подарке» от фаната
Актриса Настасья Самбурская однажды получила необычный "подарок" от поклонника. Об этом она рассказал в своем Instagram.
"Ехала из театра, и в мою машину камень прилетел и попал между крылом и дверью. А у меня при этом открыто было окно, чистое везение", - рассказала звезда.
По словам Самбурской, она не смогла привлечь к ответственности мужчину за его поступок.
"Ему ничего не было. Потому что по закону это не угроза жизни, а хулиганство", - объяснила актриса.
В мае фоне проверок налоговой службы медийных личностей в сети начали распространяться слухи о том, что ИП Самбурской проверят на наличие долгов. Как рассказала звезда, в сети начали распространяться сведения о том, что она ушла из соцсетей из-за возможной проверки налоговой. Однако она вышла на связь с основного аккаунта и опровергла эти домыслы, высмеяв слова хейтеров.
Актриса заявила, что не боится никаких проверок. Она заверила, что у нее нет никаких проблем с соблюдением законодательства, из-за чего она не опасается проверок со стороны налоговой. Также она назвала закономерной проверку в отношении "топовых" медийных личностей.