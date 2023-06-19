Брат Дианы Гурцкой отреагировал на слухи об отъезде певицы в Абхазию

Брат Дианы Гурцкой Роберт Гурцкая опроверг информацию о том, что певица уехала в Абхазию. Его слова цитирует "Пятый канал".

"Глупость, глупость, вообще глупость. Она что сумасшедшая? Что она в Абхазии будет делать?" - прокомментировал слухи брат артистки.

Несколько дней назад СМИ сообщили, что родственники увезли Диану Гурцкую в Абхазию после похорон мужа Петра Кучеренко. Звезда не выходит на связь и не комментирует смерть возлюбленного публично. Уточнялось, что певица все время проводит в постели и игнорирует звонки близких.

Петра Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище. Замглавы Минобрнауки скончался 20 мая в возрасте 46 лет. Мужчине стало плохо во время полета с Кубы. Он умер на борту самолета. СМИ сообщали, что смерть наступила в результате проблем с сердцем, однако семья супруга певицы не подтверждала эту информацию официально.