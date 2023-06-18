Жена миллиардера Лебедева устроила пенную вечеринку в честь 14-летия сына

Лена Перминова растит троих сыновей и дочь от бизнесмена Александра Лебедева: их старшему мальчику Никите 13 лет, среднему Егору — 11 лет, дочери Арине — 9 лет и младшему Александру — один год. Предприниматель в 2020 году сделал предложение возлюбленной, однако они пока не сыграли свадьбу. Модель признавалась подписчикам, что у них были кризисы в отношениях — три раза они расставались. После последней крупной ссоры Александр Лебедев вернулся к возлюбленной, когда узнал о ее четвертой беременности.