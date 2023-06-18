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Жена миллиардера Лебедева устроила пенную вечеринку в честь 14-летия сына

Жена российского миллиардера Александра Лебедева, многодетная мать и модель Лена Перминова опубликовала серию фотографий с дня рождения сына. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Жена миллиардера Лебедева устроила пенную вечеринку в честь 14-летия сына
© lenaperminova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Модель Лена Перминова устроила пенную вечеринку в честь 14-летия сына Никиты. Она также заказала торт с необычным дизайном. Вся семья поздравила мальчика с днем рождения.

Лена Перминова растит троих сыновей и дочь от бизнесмена Александра Лебедева: их старшему мальчику Никите 13 лет, среднему Егору — 11 лет, дочери Арине — 9 лет и младшему Александру — один год. Предприниматель в 2020 году сделал предложение возлюбленной, однако они пока не сыграли свадьбу. Модель признавалась подписчикам, что у них были кризисы в отношениях — три раза они расставались. После последней крупной ссоры Александр Лебедев вернулся к возлюбленной, когда узнал о ее четвертой беременности.

Ранее сообщалось, что жена миллиардера Лебедева показала рельефную фигуру в бикини.

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