Дана Борисова призналась, что знает "секретики" Ларисы Гузеевой

Дана Борисова сравнила Гузееву с Раневской и назвала ее лучшей ведущей современности
Телеведущая Дана Борисова в разговоре с ФАН заявила, что обожает шоу "Давай поженимся" и его ведущую Ларису Гузееву.
"Считаю Ларису Гузееву лучшей ведущей, Фаиной Раневской нашего времени. Смотреть это шоу имеет смысл именно благодаря всем ее эдаким фразам", - заявила Борисова.
Телеведущая призналась, что знает Гузееву достаточно давно, но не стала раскрывать, при каких именно обстоятельствах они познакомились. Борисова рассказала, что знает "секретики" Гузеевой, а та в свою очередь знает тайны телеведущей.
"Мы обладаем эдакими секретиками друг друга, она моим — я ее, и у нее ко мне прекрасное отношение. Жаловаться мне не на что. Я слышала про непростой характер. Однако, она — известная актриса, дико популярная, секс-символ своего времени", - напомнила телеведущая.
Борисова считает, что при таком количестве заслуг как у Гузеевой, человек не может быть простым "как пять копеек".
Недавно генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал время возвращения в эфир шоу "Давай поженимся".