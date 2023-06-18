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Дана Борисова сравнила Гузееву с Раневской и назвала ее лучшей ведущей современности

Телеведущая Дана Борисова в разговоре с ФАН заявила, что обожает шоу "Давай поженимся" и его ведущую Ларису Гузееву.

Дана Борисова призналась, что знает "секретики" Ларисы Гузеевой
© РИА Новости

"Считаю Ларису Гузееву лучшей ведущей, Фаиной Раневской нашего времени. Смотреть это шоу имеет смысл именно благодаря всем ее эдаким фразам", - заявила Борисова.

Телеведущая призналась, что знает Гузееву достаточно давно, но не стала раскрывать, при каких именно обстоятельствах они познакомились. Борисова рассказала, что знает "секретики" Гузеевой, а та в свою очередь знает тайны телеведущей.

"Мы обладаем эдакими секретиками друг друга, она моим — я ее, и у нее ко мне прекрасное отношение. Жаловаться мне не на что. Я слышала про непростой характер. Однако, она — известная актриса, дико популярная, секс-символ своего времени", - напомнила телеведущая.

Борисова считает, что при таком количестве заслуг как у Гузеевой, человек не может быть простым "как пять копеек".

Недавно генеральный директор Первого канала Константин Эрнст назвал время возвращения в эфир шоу "Давай поженимся".

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