Дана Борисова призналась, что знает "секретики" Ларисы Гузеевой

"Мы обладаем эдакими секретиками друг друга, она моим — я ее, и у нее ко мне прекрасное отношение. Жаловаться мне не на что. Я слышала про непростой характер. Однако, она — известная актриса, дико популярная, секс-символ своего времени", - напомнила телеведущая.