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Собчак намекнула, что «Шоу Воли» стало популярным из-за ухода «Вечернего Урганта»

Ксения Собчак раскритиковала новую программу комика Павла Воли "Шоу Воли" на ТНТ. В своем Telegram-канале журналистка заявила о неуместности данного формата на российском телевидении.

Собчак намекнула, что «Шоу Воли» стало популярным из-за ухода «Вечернего Урганта»
© xenia_sobchak/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

"Дело не в Паше, он живой и прикольный человек в жизни, дело в том, что сотый раз обсуждать, как создавался Comedy Club - это разновидность вопроса "какие ваши творческие планы?". Никогда не понимала, зачем приглашать гостей, если не задавать им интересующих зрителей вопросов или разрешать что-то вырезать пиар службе", - высказалась Собчак в личном блоге.

По мнению журналистки, формат "Шоу Воли" сейчас неуместен на телевидении на фоне спецоперации на Украине. Также она выразила мнение, что в передаче можно было поднимать более актуальные вопросы.

"Если бы ты был сторонним зрителем и "Вечерний Ургант" продолжал бы выходить, чье шоу ты смотрел бы и почему: свое или "Вечерний Ургант"? Как ты относишься к людям, которых запретили? И кто в черном списке твоего шоу, кого ты не можешь позвать?" - обратилась Собчак к Воле.

Накануне Павел Воля на шоу Надежды Стрелец признался, что был готов к сравнениям своего "Шоу Воли" с "Вечерним Ургантом".

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