Собчак намекнула, что «Шоу Воли» стало популярным из-за ухода «Вечернего Урганта»

"Если бы ты был сторонним зрителем и "Вечерний Ургант" продолжал бы выходить, чье шоу ты смотрел бы и почему: свое или "Вечерний Ургант"? Как ты относишься к людям, которых запретили? И кто в черном списке твоего шоу, кого ты не можешь позвать?" - обратилась Собчак к Воле.